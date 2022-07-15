التفاصيل الكاملة لـ النصب على مرضى مستشفى بالوايلي: المتهم ادعى العمل الخيري

بأعين متربصة للمرضى ومرافقيهم، مراقبًا لتحركاتهم وحديثهم، مستغلا حاجتهم ونقاط ضعفهم، يجلس على مقعد بأحد المستشفيات القاطنة بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة، حتى يستطيع استقطاب ضحاياه والنصب عليهم، مدعيًا عمله في إحدى الجمعيات الخيرية.

مراقبة المرضى واستغلال حاجتهم

ذهب أحد الأشخاص لإجراء التحاليل اللازمة على عينيه، إذ فوجئ بضرورة إجراء عملية جراحية لزرع قرنية لعينه، حلت على وجهه معالم الصدمة والحزن، بسبب عدم مقدرته على دفع تكاليف العملية، وأنه لا يملك المبلغ الكافي لعلاج عينيه، كان هناك من يراقبه منذ لحظة خروجه من غرفة الطبيب.

الادعاء بالعمل الخيري

ذهب الشخص «النصاب» لمواساة المريض، بنبرة حانية يشوبها الخبث عرض عليه المساعدة وأوهمه بأنه يعمل في إحدى الجمعيات الخيرية، إذ يسلمه المبلغ المتاح له في إجراء العملية، وهو يساعده بجمع المبلغ الباقي، تهللت أسارير وجهه فرحا بأنه سيتم علاج عينه، مرت المدة المحددة ولم يتواصل معه لإجراء العملية، لذلك اتهمه بالنصب عليه وسرقة أمواله.

لم يكن هذا الشخص هو الضحية الأولى، بل كانت هناك إحدى السيدات بذات المستشفى، برفقة شقيقتها من أجل إجراء جراحة للأخيرة، وبحسب ادعائه بالعمل المذكور طلب من السيدة مبلغا ماليا من أجل تسهيل إجراءات العملية.

بداية واقعة النصب

تعود البداية لتلقي قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بتضرره من شخص لقيامه بالتقابل معه بأحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وتحصله منه على مبلغ مالي وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له، إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ واتهمه بالنصب والاستيلاء على أمواله.

ضبط المتهم بعمليات النصب

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط الشخص المدعو بحقه «له معلومات جنائية» من محافظة الفيوم، وذلك أثناء تردده على المستشفى المشار إليها بدعوى زيارة إحدى السيدات، التي نفت سبق معرفتها به وأنه طالبها بالمال من أجل تسهيل جراحة شقيقتها، وذلك لعمله بإحدى الجمعيات الخيرية.