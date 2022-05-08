طرق التواصل الصحيحة مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتجنب عمليات النصب

تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح جديد للوحدات السكنية، ظهر عدد من الصفحات المزيفة، باسم صندوق الإسكان الاجتماعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو يوتيوب، والتي تروّج لخدمات الصندوق، وإمكانياتهم في تسهيل عمليات حجز الوحدات السكنية، مقابل دفع مبلغ مالي، وهو ما يوقع المواطنين في فخ عمليات النصب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، طرق التواصل الحقيقية مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقا لبيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرق التواصل الحقيقية مع صندوق الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الطرق ووسائل التواصل، يتمكن من خلالها العميل الراغب في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، التواصل مباشرة مع الصندوق، سواء إلكترونيا، أو عن طريق خدمة العملاء.

- من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول.

- من خلال الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا: 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

- من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

- زيارة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع فيس بوك من هنا.

- زيارة الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من هنا.

- زيارة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر من هنا.

- زيارة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام من هنا.

- زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

شقق الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

وكانت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت طرح عدد من الوحدات السكنية، ضمن مشروع درة الوادي، بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري.

ويبدأ الحجز غدا الإثنين الموافق 9 مايو الحالي، للمواطنين أصحاب القدرات الخاصة، وبداية من الخميس الموافق 12 مايو الحالي، يتاح الحجز لجميع المواطنين، متضمنين أصحاب القدرات الخاصة.