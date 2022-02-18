البنك الأهلي يحذر عملاءه من عمليات النصب.. «4 مرات في أسبوع»

جدد البنك الأهلي المصري، اليوم، بعد إطلاق ثالث تحذيراته لعملائه على مدار الأسبوع الماضي، حملته للتوعية عبر رسائل نصية قصيرة SMS، يؤكد خلالها على ضرورة تحميل تطبيقات الموبايل البنكي من متاجر التطبيقات الرسمية.

لا للتطبيقات مجهولة المصدر

وقال البنك الأهلي، أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر من حيث الأصول، في رسالته لعملاء «الأهلي نت» اليوم: «برجاء الحرص على تحميل تطبيقات الموبايل البنكي من متاجر التطبيقات الرسمية فقط».

احرص على سرية بياناتك

كما جدد البنك تحذيراته من محاولات سرقة البيانات باستخدام البرامج الخبيثة المنتشرة على مواقع الإنترنت، خاصة المجهولة منها، مشدداً على عدم مشاركة أية بيانات سرية أو معلومات شخصية مع أي شخص للحفاظ على الحسابات البنكية آمنة.

لا تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص

وأطلق البنك الأهلي المصري، أولى رسائله التوعوية هذا الشهر، الجمعة الماضية، عندما نصت رسائله القصيرة للعملاء، على تحذيرات بشأن عدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات المصرفية مع أي شخص أو بأية وسيلة، مؤكدا أنَّ عمليات تحديث البيانات لا تتم إلا خلال فروع الأهلي وبحضور العميل شخصيا.

تحديث أنظمة التشغيل واستخدام برامج حماية

فيما استأنف البنك الأهلي حملته للتوعية، في منتصف الأسبوع، معاوداً إرسال رسائل نصية للعملاء للتذكير بأهمية التحديث المستمر لأنظمة التشغيل واستخدام برامج حماية للموبايل واللاب توب، تجنباً لمحاولات اختراق الحسابات البنكية وإخفاق عمليات السرقة الإلكترونية.

وكان اتحاد بنوك مصر، قد أطلق حملة للتوعية عبر مقاطع الفيديو؛ لتنبيه الأشخاص والمتعاملين مع البنوك بضرورة عدم الكشف عن بياناتهم أو مشاركة الأرقام المدونة على بطاقات الائتمان، مثل الاسم الرباعي أو الرقم السري، مشدداً على ضرورة الإبلاغ عن تلك المحاولات في حالة التعرض لها.