شاطئ بورسعيد يرفع الرايات السوداء لليوم الثالث على التوالي وتحذيرات للمصطافين

رفعت محافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي الرايات السوداء بطول شاطئ بورسعيد بعد ارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار بشكل يسبب خطورة على المصطافين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة على الشاطئ، ومارسوا السباحة رغم تحذيرات الإنقاذ من النزول للبحر.

وأعلنت إدارة شاطئ بورسعيد أن شدة الرياح اليوم بلغت 29 كم في الساعة وبلغ ارتفاع الموج على الشاطئ إلى 2 متر بخلاف عمق المياه.

تحذير المصطافين من النزول.. التيارات المائية شديدة

وحذرت إدارة الشاطئ على صفحتها بالفيس بوك المواطنين من نزول مياه البحر اليوم الجمعة لزيادة سحب المياه أي أجسام بسبب التيارات المائية الشديدة، ما يؤدي إلى غرق أي شخص ينزل إلى البحر.

وأوضحت إدارة شاطئ بورسعيد أنه تم رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ بالإضافة إلى نشر وتوزيع المنقذين والمشرفين علي طول الشاطئ لتوعية المصطافين بعد نزول البحر خاصة الأطفال.

وطالبت المصطافين باتباع تعليمات رجال الإنقاذ وعدم الاقتراب من مياه البحر كما أكدت أن الأطفال مسئولية ذويهم .

إنقاذ شخص بمصيف هيئة قناة السويس وانتشال جثة طفل

من جانب آخر، أنقذ الأهالي شاب من الغرق على شاطئ مصيف قناة السويس بمدينة بور فؤاد وتم نقله بمعرفتهم إلى مستشفى طوارئ هيئة قناة السويس، وتم نقله إلى مستشفى بور فؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل.

وتبين أنه شرب كميات كبيرة من مياه البحر دخلت للرئة بسبب ارتفاع الموج وتحذيرات رجال الإنقاذ من النزول للمياه ورفع الرايات السوداء.

كما شهد شاطئ بورسعيد غرق الطفل عبد الله إبراهيم السيد صبيح 15 سنة من قرية كفر صقر بمحافظة الشرقية أمس، وتم انتشال جثته اليوم من داخل ميناء الصيد بعد محاولات من رجال الإنقاذ البحري من النزول لعمق المياه والبحث عنه رغم شدة التيارات المائية وتم نقل جثة الطفل عبدالله إلى مشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل بسيارة إسعاف مجهزة