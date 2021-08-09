غلق شواطئ مطروح ورفع الرايات السوداء بسبب ارتفاع الأمواج

قررت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مرسى مطروح غلق شواطئ مطروح المفتوحة على البحر، خاصة الشواطئ الواقعة على الكورنيش الجديد غرب المدينة وبعض الشواطئ المجاورة كشاطئ ام الرخم، وشاطئ المروة بسبب ارتفاع الأمواج، ووجود سحب ودوامات في البحر تسحب المواطنين إلى الداخل وتتسبب في الغرق، مع ارتفاع المد والجزر، وعدم استقرار البحر، نتيجة وجود نوة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بغلق الشواطئ المفتوحة للحفاظ على أرواح جميع المصطافين من الخطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع النزول واستمرار متابعة هذه الشواطىء.

إجراءات غلق شواطئ مطروح

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن دعمه الكامل لإدارة الشواطئ بمجلس مدينة مطروح ومدها ببعض الأدوات التى تمنع الغرق وتحافظ على رواد الشواطىء، من بينها محددات وأطواق للنجاه، ووسائل التحذير بعدم السباحة في الأماكن المفتوحة حفاظا علي سلامة المصطافين.

ووجه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح مديري الشواطئ بسرعة وضع وتركيب المحددات بجميع الشواطئ بالتنسيق مع شباب مطروح الذين يعملون بالشواطئ.

وحذر مجلس مدينة مرسى مطروح رواد الشواطئ من تجاهل التعليمات والإجراءات التي أصدرت بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة بعد غلقها حفاظا على سلامة الجميع، وأكد أن هناك استجابة من العاملين على شواطئ الأبيض بمنع نزول المصطافين للشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، وعدم السباحة بسبب ارتفاع أمواج البحر والالتزام بالتعليمات والإجراءات لسلامة الجميع، لافتا إلى أن جميع الشواطئ الأخرى تعمل بشكل طبيعي وتستقبل رواد ومصطافي المدينة من كل مكان.

6 منها تعمل بعد غلق شواطئ مطروح

وتعمل العديد من الشواطئ بمدينة مرسى مطروح بشكل طبيعى بعد غلق بعضها، وتستقبل المصطافين ومنها شواطئ «روميل، والفيروز ومطروح العام، والليدو، والغرام، وشواطئ كليوباترا»، بالإضافة الي الشواطئ التي لم يُرصد فيها ارتفاع الامواج وحالة البحر بها مستقرة.