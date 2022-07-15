سخرية مريم فخر الدين من نيرمين الفقي بسبب «رد قلبي»: بتاكل محشي

تصدرت اليوم الفنانة نيرمين الفقي، محركات البحث إثر الشائعة التي دارت حولها خلال الأيام الماضية بارتباطها بأحد رجال الأعمال، وهي الشائعة التي نفتها الفنانة جملة وتفصيلا.

مريم فخر الدين: المسلسل مبني غلط

بمناسبة تصدر نيرمين الفقي التريند خلال هذه الأيام، كان لها واقعة شهيرة مع الفنانة مريم فخر الدين حين ما سخرت الأخيرة منها ورفضت نيرمين الرد عليها.

مع بداية القرن الجديد، ظهرت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين في مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات العربية للحديث عن رأيها في قيام نيرمين الفقي بإعادة تجسيد دور «الأميرة إنجي»، صاحبة الابتسامة والوجة المشرق والجمال الطاغي في مسلسل حمل اسم «رد قلبي» وهو نفس الفيلم الذي قدمته مريم فخر الدين.

مريم فخر الدين: الأداء والإخراج وحش

حين ما سألت مريم عن نيرمين الفقي فى برنامج قالت «المسلسل وحش أوي أوي، كل حاجة فيه وحشة من أداء وإخراج، البرانيط اللي كانت لبساها كتير أوي، أنا ملبستش ولا بورنيطة، لأنه كان في أواخر عام 1952، وقت الثورة، إحنا كنا بنجيب البرانيط من أوروبا، وعام 1939 قامت الحرب في أوروبا، هيعملوا برانيط تلبسها الست إنجي ولا هيقتلوا في بعض، طبعا كانوا بيحاربوا ولا بيفكروا في الصناعة وبعدها بنوا بلادهم».

وتابعت: «لبس الشابوة كان غلط، نرمين الفقي كانت تخينة، أنا كنت زي البرص، مفيش واحدة تاكل حلة محشي وتروح تمثل مشهد رومانسي بعد كدة، عز الدين ذو الفقار نبه عليا مقولش أي كلمات فيها حروف ض-ع-ح-خ ، عشان كده المسلسل طلع وحش».