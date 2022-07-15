مصادر: عبد الفتاح الجريني يتزوج من فنانة مغربية

يعتزم المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني خلال الأيام المقبلة، عقد قرانه على فنانة مغربية.

عبد الفتاح الجريني كشف عن قصة حبه في مقابلة إذاعية

كان الفنان عبدالفتاح الجريني قد كشف خلال مقابلة إذاعية خلال الأيام الماضية عن كونه يعيش قصة حب، وعلمت «الوطن» من مصادرها من المقربين للجريني أن قصة الحب التي يعيشها هي لفنانة مغربية.

الجريني كان قد حل ضيفا على آخر حلقات «ليلة العيد» الذي يبث عبر أثير إذاعة «بانوراما إف إم» مع الإعلامية بسنت شمس الدين في حلقة استمرت 4 ساعات على الهواء مباشرة، وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإذاعة أن يستمر لقاء طوال هذه المدة.

تحدث الجريني خلال اللقاء، عن مشاريع الحب والزواج والارتباط والشائعات الكثيرة، مؤكدا عبر إذاعة «بانوراما إف إم» أنه في قصة حب حاليا، وقريبا سيعلن عن مفاجأة خاصة جدا.

كذلك تحدث جريني عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية، ما أدى إلى تأخره رغم أنه كان في الصفوف الأولى وذلك بسبب انشغاله بمرض والدته التي رافقها في أيامها الأخيرة وظل بجوارها في المغرب، لتأتي بعد ذلك فترة كورونا لكنه يعمل الآن على ألبومه الجديد مع شركة روتانا وهو يحتوي على عدد متنوع من اللهجات التي ترضي عشاقه منها المغربي والمصري واللبناني، هذا بخلاف طرحه أغنية مغربية مؤخرا بعنوان «كذابة».

الجريني يستعد لطرح أغنية مصرية

كما كشف عن استعداده قريبا لطرح أغنية مصرية، وأيضا اتفق على عدد من الحفلات سواء في الساحل الشمالي في مصر بالصيف أو في السعودية ودبي، والمفاجأة أيضا في سوريا، حيث عرض عليه مشروع حفل كبير وهو وافق على التواجد به، كما أوضح جريني أنه ليس من السهل أن تجد أغنية متكاملة العناصر، ويجب عليك أن تنبش كثيرا حتى تجد هذه الأغنية لتضمها إلى أعمالك السابقة، بحسب قوله.