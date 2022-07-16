10 معلومات عن الفنان ماهر زين في عيد ميلاده الـ41
كتب:
محمود الرفاعى
05:45 ص | السبت 16 يوليو 2022
ماهر زين
يحتفل اليوم الفنان والمنشد ماهر زين بعيد ميلاده الحادي والأربعين، والذي يوافق 16 يوليو.
وبهذه المناسبة، ترصد الوطن 10 معلومات عن الفنان ماهر زين.
بداياته الفنية
- تعلم ماهر زين الغناء من والده في مدينة بيروت وحصل على أول آلة موسيقية وعمره عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت أصبحت الموسيقى جزءاً مهما في حياته
- بسبب ظروف الاسرة انتقل ماهر مع أهله إلى السويد وعمره 8 سنوات و دخل الجامعة وحصل على البكالوريوس في هندسة الطيران، وبعد دراسته الجامعية دخل مجال صناعة الموسيقى في السويد وعمل مع ريد وان.
- في عام 2009، بدأ ماهر العمل على البوم جديد مع شركة تسجيلات أوايكننج Awakening Records حيث اطلقت البومه الأول الحمد لله الذي يحتوى على 13 أغنية وقد تم إطلاقه في 1 نوفمبر 2009.
أحد أهم المطربين في ماليزيا
- بنهاية عام 2010 أصبح أحد أهم المطربين في ماليزيا.
- حقق البوم Thank You Allah نجاحا مبهرا فى ماليزيا حقق 8 جوائز بلاتينية من خلال ماليزيا
- في مارس عام 2011 قام ماهر زين بإطلاق أغنية Freedom الأغنية التي جاء إلهامها من ثورات الربيع العربي.
- شارك ماهر زين عرفان مكي في أغنية أنا اؤمن I Believe وأيضا شارك مسعود كورتس في أغنية محبوب Beloved .
- ماهر زين متزوج ولديه طفلة اسمها آية ولدت سنة 2011 و طفل اسمه عبد الله ولد سنة 2013، وطفلة اسمها ياسمين ولدت سنة 2016.