أسعار مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023.. تصل إلى 130 ألف جنيه 

أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن أسعار مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023 جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة المصرية 2022 أو الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية، موضحة أن جميع المصاريف للكليات متاحة عبر المواقع الرسمية للجامعات على الإنترنت، لافتة إلى أن الجامعات الخاصة أنهت استعداداتها لتنسيق القبول، والمقرر أن تبدأ أعمالها عقب الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

أسعار الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار مصاريف الجامعات الخاصة في مصر 2022-2023 تخضع لكل جامعة ولا يوجد بند في قانون تنظيم الجامعات الخاصة يُلزمها بتحديد قيمتها أو نسبة زيادتها سنويا، وأنها خاضعة لمجلس أمناء كل جامعة، منوهة بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير التي حددها «الأعلى للجامعات» في هذ الشأن.

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن» المصاريف الدراسية لعدد من الجامعات الخاصة في مصر 2022، كما يلي:

مصاريف جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا 2022

- الصيدلة 72 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

- طب الأسنان 105 آلاف جنيه.

- الطب البشري 130 ألف جنيه.

- الهندسة 55 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.

- كلية التمريض 36 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات 45 ألف جنيه.

- اللغات والترجمة 35 ألف جنيه.

- الإدارة والاقتصاد 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي وإنجليزي».

- كلية الآثار والإرشاد السياحي 25 ألف جنيه.

- الإعلام 40 ألف جنيه للشعبتين «عربي» و«إنجليزي».

- كلية التربية الخاصة 25 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة 2022

- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 69 ألف جنيه.

- الاعلام 42 ألف جنيه.

- طب الفم والأسنان 99 ألف جنيه.

- الصيدلة 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- التمريض 35 ألف جنيه.

- الهندسة 46 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 46 ألف جنيه.

- الإدارة 42 ألف جنيه.

مصاريف جامعة ميريت 2022

- الطب البشري 120 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 68 ألف جنيه.

- الصيدلة 65 ألف جنيه.

مصاريف جامعة 6 أكتوبر

- الطب والجراحة: 125 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة : 85 ألف جنيه لبرنامج «فارم دي»، و95 ألف جنيه لـ«الإكلينيكية».

- طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

- التمريض: 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

- الفنون التطبيقية: 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد: 40 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية، و30 ألف جنيه للشعبة العربية.

- كلية اللغات والترجمة: 30 ألف جنيه للشعبة الإنجليزية، و25 ألف جنيه للشعبة العربية.

- تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال: 35 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق: 20 ألف جنيه.