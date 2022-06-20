معهد القمة للتمريض للفتيات.. اعرف المصاريف ورسوم ملف التقديم

حددت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المصاريف الدراسية لمعهد القمة للتمريض بنظام 5 سنوات للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية 8 آلاف جنيه مصري في العام الدراسي الواحد يتم سدادها على قسط واحد لافتة إلى أن رسوم سحب الملف للتقديم والاختبارات والفحوص الطبية 1000 جنيه مصري.

معهد القمة للتمريض معتمد من الصحة والتربية والتعليم

وكشفت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور علي «فيسبوك» أن معهد القمة للتمريض هو معهد فني للتمريض بنظام الخمس سنوات للعام الدراسي 2023/2022 ويهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهلة داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها وكذلك تخريج تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى لافتة إلى أن المعهد معتمد من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ويصدر شهادة معتمدة ويوجد تكليف للخريجات للعمل في منشئات شركة الخدمات الطبية

الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لمعهد القمة للتمريض

وأعلنت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الشروط وقواعد القبول واجب توافرها للمتقدمين بالمعهد وهي كالتالي:

- مدة الدراسة 5 سنوات.

- المعهد للفتيات فقط.

- الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على الشهادة من نفس المحافظة.

- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عاما.

- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد انتهاء أعمال التنسيق.

- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولايسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

- عدم النقل من محافظة أخرى.

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبة.

- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.