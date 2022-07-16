دارين حداد: سعيدة بردود الفعل على «مانجة هندي».. وتدربت شهرين على الرقص

أبدت الفنانة دارين حداد سعادتها بردود الفعل التي وصلتها عن مسرحية «مانجة هندي»، والتي عرضت في ثاني أيام العيد، على مسرح جلال الشرقاوي، مشيرة إلى أن سعادتها تأتي بتقدير الجمهور للجهد المبذول في المسرحية.

وأوضحت دارين حداد، في بيان صدر عنها، أنها تدربت على عدد من الرقاصات لمدة شهرين على يد مدربة رقص خاصة، مضيفة أنها أيضًا قامت بتسجيل عدد من الأغاني بصوتها وتعرض في المسرحية من غنائها، معتبرة أن الرقص والغناء في المسرحية أمر جديد عليها، وسعيدة به.

دارين حداد تتحدث عن مسرحيتها الجديدة

وقالت دارين، إن وجودها على مسرح جلال الشرقاوي لتقديم المسرحية، أمر يعني لها الكثير، كونه مسرح وقف عليه كثير من عمالقة المسرح والكوميديا في مصر والعالم العربي، متمنية أن تكون عند حسن ظن الجمهور.

تفاصيل مسرحية مانجة هندي

المسرحية بطولة دارين حداد، أحمد سلامة، ياسر الطوبجي، محمود عزب، حامد مرزوق، رفيق القاضي، وائل عوني، نادية سلامة، نور فرحات، محمد الفخراني، تأليف أيمن العوضي، موسيقى وألحان عصام إسماعيل، ديكور محمد الغرباوي، الفرقة الاستعراضية أوكرانيكا، ويعتمد في بعض الفواصل على تقنية الهولوجرام تنفيذ خالد مرجان، وتٌعرض المسرحية أسبوعيا أيام الخميس والجمعة والسبت.

كانت آخر أعمال دارين حداد مسلسل «بابلو»، والذي عٌرض رمضان الماضي، وهو من تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وبطولة كل من حسن الرداد، نجلاء بدر، أروى جودة، مصطفى فهمي، دارين حداد، سوسن بدر، صلاح عبدالله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.