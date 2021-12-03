دارين حداد تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة خضراء

تصدرت الفنانة التونسية دارين حداد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

إطلالة التونسية دارين حداد

وظهرت دارين حداد على السجادة الحمراء بإطلالة خضراء لامعة، حيث ارتدت جمبسوت أخضر لامعا، مع مكياج خفيف أظهر ملامحها، ونالت صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» إعجاب متابعيها.

ودائمًا ما تحرص التونسية دارين حداد على خطف الأنظار إليها، خاصة في المهرجانات الرسمية، مثل ظهورها في مهرجان الجونة السابق، ومهرجان القاهرة السينمائي الحالي، حيث تظهر عادة بملابس قصيرة أو لامعة.

دارين حداد تشارك في عمر الناجي بطولة أمير كرارة

كما تستعد دارين حداد لبداية لتصوير مشاهدها في مسلسل «عمر الناجي.. حرب طروادة»، بطولة النجم أمير كرارة، والفنانة نور اللبنانية، وعباس أبو الحسن، وغيرهم من الفنانين، والذي يتضمن سلسلة من الأجزاء، يتكون كل جزء من 8 حلقات كاملة، ومن المقرر عرضه عبر منصة watch it الرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجي.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 حتى يوم الأحد المقبل 5 ديسمبر، وشهد المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات سواء عن طريق عرض العديد من الأفلام العربية والعالمية، أو الندوات الفنية والجلسات النقاشية.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كما شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم الجمعة الماضية في دار الأوبرا المصرية تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وسلمته الجائزة الفنانة منى ذكي، وحصول الفنانة القديرة نيللي على جائزة الهرم الذهبي وسلمها الجائزة الفنان سمير صبري، كما قامت الفنانة هند عبد الحليم بتقديم أغنية الحفل.