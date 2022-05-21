دارين حداد: السيدات تعاكسني أكثر من الرجال.. ومحظوظة بالعمل مع الزعيم

ظهرت الفنانة دارين حداد، في لقاء خاص على أحد المنصات، وخلال هذا اللقاء كشفت عن كثير من الأمور الفنية الخاصة بأعمالها وكذلك عن عدد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية .

وكشفت الفنانة دارين حداد أنها اتجهت للتمثيل بعد عملها كمضيفة بسبب حبها الكبير له، مشيرة إلى أن بدايتها كانت مع الزعيم عادل امام والتى كانت سعيدة للغاية بالعمل معه، مشددة على أنه واحد من أهم وأفضل الممثلين على المستوى الفني، وعلى المستوى الشخصي داعم لكل من حوله في لوكيشن التصوير.

دارين حداد تضرب عددا من الرجال

وعند سؤالها عن هل ضربت رجل من قبل، قالت دارين، في حوارها، أنها لم يسبق لها أن ضربت رجل أو امرأة، لافتة أن الثلاث رجال الذين ضربتهم في حياتها كريم عبدالعزيز في فيلم الفيل الأزرق، بالجزء الأول حين شاركت في بطولته، ولطفي العبدلي حين شاركت في بطولة مسلسل الجاسوس التونسي، والمدرب الخاص بها في أثناء التمرن على البوكس.

وأما عن الزواج، فتوضح دارين حداد أن الزواج «مصيبة لا بد منها»، لكنها لم تعثر على شريك حياتها حتى الآن، مضيفة أنها امتنعت عن الذهاب إلى الأفراح بسبب عبارة «عقبالك»، فهي ترى أن لكل قدر وقته المحدد، كاشفة عن صفات فتى أحلامها وهي أن يكون متفهما ولا يسبب لها أي ضغط عصبي أو نفسي، وتكشف أنها تتعرض للمعاكسات بشكل مستمر ولكن الملفت أن النساء تعاكسها أكثر من الرجال.

أخر أعمال دارين حداد

وشاركت دارين حداد رمضان الماضي في بطولة مسلسل بابلو، والذي دارت أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالي منطقته، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الآخرين، كما أنه يملك شركة حراسات خاصة، ما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات، كما يتناول العمل الجانب العاطفي الذي يجمع بابلو ببطلات العمل.

وضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد وأروى جودة ونجلاء بدر وسلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي، إضافة إلى الفنان القدير مصطفى فهمي.