نقيب «الخدمات الإدارية» يناشد العاملين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بدأت النقابات العمالية، في إعادة التنبيه والتحذير مرة أخرى بشأن أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن زيادة أعداد المصابين بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وفي أول تحرك لنقابة عمالية، دعا هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، اللجان النقابية الفرعية على مستوى الجمهورية بمتابعة وحث العاملين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للعاملين بقطاعات الهيئات والمديريات لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وطالب المهيري في بيان اليوم السبت، جميع العاملين في قطاعات الخدمات الإدارية والاجتماعية، بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح كوفيد19؛ وذلك حرصا على سلامتهم وأسرهم.

الحصول على الجرعة التنشيطية

وقال «المهيري»، إن خطط النقابة العامة مستمرة في متابعة لجانها وقواعدها العمالية؛ من أجل توعية العاملين بالحصول على الجرعة التنشيطية، والالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية خاصة في أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وكذلك الالتزام بعمليات التعقيم للمكاتب والمباني، ورفع شعار «الوقاية خير من العلاج».

واجتاح وباء كورونا العالم أجمع، في نوفمبر 2019، آتيًا من مدينة ووهان الصينية، وهو الفيروس الذي تسبب في وفاة الملايين وإصابة عشرات الملايين حول العالم، وتمكنت مصر من حصر الوباء العالمي كورونا، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مع التشديد على أهمية ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات بين المواطنين في المؤسسات.