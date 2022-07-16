آخر أخبار كورونا في مصر.. «الصحة» تكشف سر ارتفاع الإصابات وموقف اللقاح

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، آخر أخبار كورونا في مصر، موضحا أننا نشهد ارتفاعا في عدد الإصابات مرة أخرى.

وأضاف عبدالغفار، أنّه ليس كل ارتفاع يحدث في إصابات كورونا يطلق عليه موجة جديدة للفيروس، لكن يجب النظر إلى أسباب ارتفاع الإصابات، والتي تعود في المقام الأول إلى نقص المناعة المجتمعية نتيجة لمرور أكثر من 6 أشهر على الحاليين على الجرعتين من لقاح كورونا، وحتى يتم الإعلان عن الدخول في موجة جديدة، لا بد أن يكون هناك زيادة في الإصابات أكثر من 30% عن الموجة السابقة وكذلك الوفيات، ولدينا استقرار كبير في الوفيات تكاد تكون صفر.

آخر أخبار كورونا في مصر

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ زيادة إصابات كورونا ليست كبيرة، وهى متوسطة وحالات كورونا تنقسم إلى نوعين، النوع الأول بسيطة وتشبه نزلات البرد، والنوع الثاني لحالات متوسطة وحالات لم تحصل على اللقاحات، مشيرا إلى أنّه على المواطنين إدراك أن لقاحات كورونا لا تمنع من خطر الإصابة لكنها تخفف من شدة الأعراض، وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

حالات كورونا في مصر

وأوضح عبدالغفار أنه يجب التعامل بشكل احترافي في أزمة فيروس كورونا، إذ زادت الإصابات على مستوى العالم وليس في مصر فقط، متابعا: «ممكن نقول إن حدث موجة مرتدة بسبب انتشار فرعيات متحور أوميكرون، ومنذ انتشار متحور أوميكرون ونعلم جيدا أنه متحور سريع الانتشار، لكن أعراضه تشبه نزلات البرد وهو متداول بين المواطنين».

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه على المواطنين الاطلاع على مستجدات فيروس كورونا من خلال وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، والتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها واستقبال كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.