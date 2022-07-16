عودة ارتفاع الإصابات.. ماذا تعني موجة سادسة من فيروس كورونا؟

عقب الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه بالفعل بدأت مصر في الموجة السادسة من إصابات كوفيد 19، علما بأنها موجة جديدة يشهدها العالم كله وليس مصر فقط، بحسب قوله خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على التلفزيون المصري.

90% من أعراض الموجة السادسة من فيروس كورونا تتمثل في التهاب الزور، والتهاب في الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير الجسم وارتفاع درجة الحرارة، وبحسب تصريحات «تاج الدين» قد يشكو المريض منها لمدة 5 أيام.

ماذا تعني الموجة السادسة من كورونا؟

مصطلح الموجة من الوباء يطلق عندما تنحصر أعداد الإصابات لأقل من معدلاتها اليومية لفترة طويلة، ثم تبدأ في الارتفاع بشكل كبير وملحوظ مجددًا، كما حدث بعد انتهاء الموجة الأولى من الوباء وعودة ارتفاع الإصابات بشكل كبير بدأت معها الموجة الثانية، بحسب قول الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري أمراض الصدر، ومدير مستشفى صدر العباسية السابق.

ومصطلح الموجة وفقًا لعلوم الوباء، يشير إلى الارتفاع الحاد في إصابات الفيروس من بعد انخفاض مؤشر الإصابات، وبحسب تصريحات «عبدالمجيد» لـ«الوطن» يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بين المواطنين.

لماذا يتحور كورونا بكثرة؟

هناك فيروس أحادي الشريط الوراثي وهو النوع الذي يتعرض إلى طفرة أكثر من الفيروس ثنائي الشريط الوراثي، وبحسب تصريح الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، لـ«الوطن» فإن فيروس كورونا ذات شريط أحادي، وهذا تسبب فيما يطلق عليه «طفرات» والمقصود بالطفرة تغير في وضع الجينات وتغير صفات أو سمات الفيروس: «الفيروس الثنائي الشريط لو حصل تغير في أحد الشريطين التاني بيصلح التغيير، ولو كان فيروس أحادي الشريط بيتعرض للتغيير أكتر وده اللي بيحصل مع كورونا».

وتابع «شاهين» في تفسير مصطلح «التحور» الذي يطلق أيضا تلك الأيام على كورونا مع ظهور الموجة السادسة، بأنه يعني تغيرًا في الجينات الخاصة بالفيروس بما يصعب على الجسم التعرف عليه ويصعب على العلماء التوصل إلى لقاح خاص به كما هو الواقع بالنسبة للإيدز، وبحسب تعبير أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، فإن فيروس الإيدز أكثر تحورًا وأقل سرعة في الانتشار من كورونا.