عاجل .. الحكومة تستأنف جلسات وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد «إجازة العيد»

تستأنف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غدًا الأحد، جلسات الحوار المجتمعي المتخصصة التي تنظمها الحكومة، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، لزيادة نسبة مشاركته في الاقتصاد المصري، لتصل إلى 65%.

استئناف الحوار مع وثيقة سياسة ملكية الدولة غداً بجلسة حول صناعة الجلود

كان مدبولي، قد وجه رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، بانعقاد جلسات حوار مجتمعي متخصصة في شكل «ورش عمل»، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي الجلسات التي انعقد منها 9 ورش عمل متخصصة، بواقع 3 ورش أسبوعياً، قبل أن تتوقف تلك الجلسات خلال أسبوع إجازة عيد الأضحى المُبارك، قبل أن تستأنف تلك الجلسات غداً.

ومن المُقرر، أن تنعقد ورشة العمل المنظمة غداً بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ضمن منصة «حوار الخبراء»، التي ستنعقد تلك المرة حول «صناعة الجلود».

جلسات الحوار شملت الصناعات الهندسية والإلكترونيات والأغذية والاتصالات

وشهدت الجلسات التسع السابقة التي نظمها «مركز المعلومات»، مشاركة عدد من المسئولين والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص، ونواب البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ، في مجالات «الصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

أصحاب شركات وممثلين عن قطاع الأعمال وأعضاء البرلمان وخبراء يشاركون

ومن المُقرر أنَّ يشارك في ورشة عمل الغد، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملين بمجال «صناعة الجلود»، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وشركات قطاع الأعمال العام، وعدد من أعضاء البرلمان، والخبراء المتخصصين.

وذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة له، أنَّ الوثيقة تحدد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة، التي ستقلل استثماراتها فيها لصالح القطاع الخاص، التي ستثبت أو ستزيد استثماراتها فيها.