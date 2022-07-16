تشييع جثمان «مُعمرة» لقيت مصرعها في حادث بالإسماعيلية.. عمرها 105 أعوام

شيع المئات من أهالي قرية أبو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد في الاسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثمان عجوز «معمرة» لقيت مصرعها في حادث «توك توك» إلى مثواها الأخير.

وكانت النيابة العامة انتدبت أمس مفتش الصحة لمعاينة الجثمان في مشرحة مستشفى فايد المركزي، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث قبل تسليم الجثمان لذويه.

بلاغ بالحادث

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارة رقم «ط و ل 3291» مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية «توك توك» على طريق السويس الصحراوي قرب قرية فنارة، وعلى بعد 3 كيلومترات من ارتكاز فنارة الأمني اتجاه السويس.

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان السيدة حياة مبروك خميس، 105 أعوام، مقيمة بقرية أبو سلطان التابعة لمركز فايد الي ثلاجة مستشفي فايد لوصولها في غيبوبة تامة وتوقف في القلي والتنفس وعدم الاستجابة نهائيا.

كما نقلت الإسعاف كلا من نعمة ابراهيم سليمان، 60 سنة، مقيمة بنفس العنوان ومصابة بغيبوبة ونزيف داخلي وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، وأحمد عبد الحميد محمد، 28 سنة، مقيم بمنطقة العقادة التابعة لقرية أبو سلطان.

كانت في طريقها لزيارة أقاربها

وكشف مقربون من أسرة معمرة الإسماعيلية أنها كانت في طريقها لزيارة بعض الأقارب المقيمين في قرية فنارة على طريق السويس الصحراوي.

وأضافت المصادر، أنها رغم تجاوز السيدة 100 عام إلا أنها كانت تتمتع بصحة جيدة، ولم تكن مصابة بالأمراض المزمنة، لحفاظها على الحركة المستمرة بشكل يومي.

وسادت حالة من الحزن قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، حزنا على وفاة «الحاجة حياة»، وشارك المئات في جنازتها.