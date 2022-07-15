تفاصيل مصرع «حياة» معمرة الإسماعيلية في عمر 105.. كانت رايحة تزور قرايبها

رغم تجاوز عمرها 105 أعوام، إلا أنها كانت تحافظ على زيارة أقاربها في القرى المجاورة لقريتها، خاصة في الأعياد والمناسبات والأفراح.

حالة من الحزن سادت قرية «أبو سلطان» التابعة لمركز ومدينة فايد في الإسماعيلية حزنا على رحيل «الحاجة حياة»، لمصرعها في حادث أليم على طريق السويس.

كانت رايحة تزور أقاربها

بحسب مقربين من أسرة المعمرة المتوفاة على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، كانت ترتبط بعلاقات طيبة مع جميع جيرانها وأهاليهم.

وقالت أهالي القرية لـ«الوطن» إن السيدة توفيت أثناء توجهها لزيارة أقارب لها في قرية «فنارة» التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية.

وتبعد قرية «فنارة» عن قرية «أبو سلطان» نحو 30 كيلو مترا، ويستقل الأهالي «التوك توك» كوسيلة مواصلات شعبية للتنقل بين القرى وعلى طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي.

تفاصيل الحادث

ولقيت سيدة عجوز مصرعها وأصيب اثنان آخران، بينهما حالة خطيرة، مساء اليوم، جراء تصادم السيارة رقم «ط و ل 3291» مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية "توك توك" قرب قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

وبحسب المصادر الأمنية في الإسماعيلية فإن الحادث وقع قرب ارتكاز فنارة على طريق الإسماعيلية السويس بمدخل مدينة فايد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف الي مكان الحادث نقلت جثمان المتوفاة حياة مبروك خميس 105 سنة مقيمة بقرية أبو سلطان الي مشرحة مستشفى فايد.

ونقلت سيارات الإسعاف كلا من نعمة إبراهيم سليمان 60 سنة مقيمة بنفس العنوان ومصابة بغيبوبة ونزيف داخلي وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، وأحمد عبد الحميد محمد 28 سنة مقيم بمنطقة العقادة، لمستشفى فاسد لتلقي العلاج.