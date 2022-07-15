6 تهم تواجه المتهمين في واقعة طفلة الإسماعيلية.. لا يجوز التصالح عليها

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة ضرب وتعذيب طفلة الإسماعيلية بعد ضبط المتهمين وأطراف الأسرة مساء أمس الخميس.

وأمرت النيابة العامة مساء اليوم الجمعة بحبس خال المجني عليها وزوج شقيقتها 4 أيام علي ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها في النيابة العامة.

6 تهم تواجه المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين 6 تهم للمتهمين هي احتجاز الطفلة المجني عليها وإنزال تعذيبات بدنية عليها وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت النيابة العامة تهم استعراض القوة والعنف ضد الطفلة المجني عليها، وتعريض حياتها للخطر، وأمرت بإيداع الطفلة احدي دور الرعاية لتقديم الدعم النفسي لها.

وأمرت النيابة العامة في قرارها اليوم الجمعة في واقعة تعدي اثنين ضربًا بعصي على طفلة مكبلة من يديها وقدميها بإيداع الطفل شقيق المجني عليها والذي اعتدي عليها في الفيديو احدي دور الرعاية لمدة أسبوع.

تنازل المجني عليها

وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة فإن النيابة سألت الطفلة المجني عليها والتي تبلغ سبعة عشر عامًا من العمر، فشهدت أن الواقعة قد حدثت منذ عام ونصف إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم، فحرضت والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا.

واستجوبت النيابة العامة المتهمِينَ؛ والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب فأقروا بارتكابها، بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة.