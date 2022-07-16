السيسي في قمة جدة: العالم يمر بلحظة استثنائية.. والأزمات المتفاقمة ازدادت حدتها

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية والتقدير للدول المشاركة في قمة اليوم، التي تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية وأمريكا، على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع.

قمة جدة تحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة جدة «هذا يمكننا معا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا استنادا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة قائمة على إعلاء مبادئ راسخة لا ينبغي أن نحيد عنها لتحقيق المنفعة المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها».

يمكننا معا الانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون لتلبية تطلعات شعوبنا

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنَّ الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة تتابعت وازدادت حدتها كجائحة كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليمًا.