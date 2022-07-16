السيسي في قمة جدة: حان الوقت لنضع نهايات للصراعات المزمنة والأهلية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية للصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد، التي أدت إلى إرهاق شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها».

السيسي: الصراعات أتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، «الصراعات أتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها من خلال استدعاء نزاعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عباءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية لا غالب فيها ولا مغلوب بما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف».