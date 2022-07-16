السيسي: علينا المساهمة بشكل ملموس في صياغة حلول دائمة للتحديات المعاصرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الأزمات الإقليمية والدولية ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، من بينها منطقتنا العربية التي تعاني تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد حقوق الأجيال القادمة.

انتشار الإرهاب يطال استقرار شعوبنا ويهدد حقوق الأجيال القادمة

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة جدة: «باتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وآفاق تسويتها».

لم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء الأمة العربية فاقد للأمل في غد أفضل

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنَّه يتعين في هذا السياق أن تكون لمنطقتنا إسهاماتها الملموسة في صياغة حلول دائمة غير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية، وهو ما يتم العمل على تحقيقه في مصر انطلاقا من إيماننا بأن للجميع هوية واحدة وهي لانتماء للإنسانية، مشددًا على أنَّه لم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء الأمة العربية فاقد للأمل في غد أفضل.