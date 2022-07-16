السيسي: المنطقة العربية والأفريقية الأكثر تضررا من تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يتعلق بالأمن المائي فإن من الضروري تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية، بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكلٍ عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة، والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصب.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية، «اتصالا بتغير المناخ فيتعين علينا استمرار التعاون المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة لهذه القضية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس؛ لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا علينا وفقا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها».

وتابع: «منطقتنا العربية والأفريقية تعدان من أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي».

وأكد الرئيس أنه يتعين علينا التوافق حول رؤية شامل لدعم الدول العربية والأفريقية لتمكينها من الوفاء من التزاماتها الدولية ذات الصلة، ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية مع تغير المناخ، بحيث تساهم تلك الرؤية على معالجة تلك أزمة السيولة المالية، وتكثيف تمويل المناخ الموجه لهذه الدول، وتعزيز الاستثنمارات في الطاقة المتجددة.

واستكمل: «وفي هذا الصدد أتطلع لاستقبالكم في مدينة شرم الشيخ في القمة العالمية للمناخ cop27 في نوفمبر 2022 لنواصل معا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ لكي نحول هذا التحدي لفرصة حقيقية للتنمية».