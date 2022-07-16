«عاشور» بعد ترشحه لمقعد نقيب المحامين: برنامجي من 5 أهداف.. أبرزها المعاش

أكد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أن مشاكل المحامين لا يمكن حلها بشكل منفصل، وما يتعلق بكرامة المحامين لا ينفصل عن العلاج، المعاش، ضوابط القيد وقواعده، وعلاقات المحامين بالمؤسسات سواء العدلية أو الشرطة ومختلف الهيئات.

أول الأهداف العاجلة

وأعلن «عاشور»، خلال كلمة مصورة عبر صفحته على فيسبوك، عن مجموعة أهداف عاجلة تشكل ما يشبه برنامجا انتخابيا له، مشددًا على مسئوليته عن تنفيذ تلك الأهداف خلال الأجل القصير المحدد بالولاية المتبقية لموقع نقيب المحامين.

وعن أول الأهداف العاجلة، قال: «رفع المعاشات التي سبق أن تقررت من الدورة الفائتة إلى 100 جنيه عن كل سنة اشتغال لتصبح بحد أقصى 4000 جنيه والحد الأدنى 1500 جنيه، مهما كان سن المحامي أو مدة اشتغاله، وكذا عودة معاش الدفعة الواحدة إلى تطبيقه بحده الأقصى 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأدنى من 25 إلى 50 ألف جنيه، مهما كان سن المحامي أو مدة اشتغال المتوفي أو العاجز عن العمل عجزًا كُلِّيًّا، إضافة إلى احتفاظ آخر مستحق للمعاش بكامل قيمة المعاش عند تقريره».

إعادة النظر في السياسات العلاجية

وعن ثاني الأهداف، أوضح «عاشور» قائلا: «تتمثل في إعادة النظر في جميع السياسات العلاجية، كالتعاقدات ورفع سقف الحالات الحرجة، مع إمكانية التوسع في البدل النقدي عند الضرورة في بعض الحالات المدروسة بشكل جيد فيما يتعلق بالدواء ومشاكل العلاج المختلفة».

أما ثالث الأهداف، فقال عنها: «تشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة لسرعة تفعيلها وإصدارها في أسرع وقت ممكن، مع التوصية بألا تزيد مدة الدراسة عن سنة ولا تقل عن 6 أشهر وسيكون الأمر متروكا لمجلس الإدارة، وكذا أن تكون الدراسة موزعة على جميع النقابات الفرعية باختيار الأماكن المناسبة أو عن طريق الدراسة الأونلاين إذا اقتضى الأمر».

شركة اقتصادية لإدارة موارد النقابة

وعن رابع الأهداف العاجلة، شدد «عاشور»، على أهمية إنشاء شركة اقتصادية لإدارة موارد النقابة، قائلا: «القرار صادر من مجلس النقابة عام 2019، ولكنه لم يفعل، وتهدف الشركة إلى استثمار موارد نقابة المحامين ومؤسستها وأنديتها وعقاراتها، لتقديم عوائد لصالح صندوق المعاشات، وكذا الاستثمار في الطباعة والنشر والكتاب، وملابس المحامين المختلفة، كي نحقق خدمة للمحامين بأسعار منضبطة، وستكون ملكية النقابة 51 % وتوزع أسهما لمن يريد أن يستثمر من المحامين في هذه الشركة».

وعن خامس الأهداف، قال: «تكليف إحدى الشركات المتخصصة في البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها من القمة إلى القاعدة، وربط هذه الميكنة بما يجري من ميكنة بوزارة العدل، والخطوة الأولى تهدف لإدارة النقابة والعمل فيها بشكل مميكن، ثم ربطه بما يجري في المحاكم من ميكنة، بحيث يتمكن المحامي من مكتبه أن يدخل على ملف الدعوى، ليستخرج شهادة، أو يقدم مذكرة دفاع، وغيرها، مما يقلل من مشاكل الاحتكاك بالأجهزة الإدارية المختلفة، ويقدم حَلًّا عَبْقَرِيًّا يتمثل في أن جميع هذه الأعمال ستكون مسجلة على هذا المشروع».

طريقة إثبات أعمال المحامين

وقال «عاشور» في تصريحات له: «لن نحتاج لإثبات أعمال المحامين بشهادة أو صورة رسمية من حكم، يكفي أن نستدعي بيانات كل محام لمعرفة عدد القضايا، وما قدمه من مذكرات، وأدلة الاشتغال ستكون مسجلة لصالح المحامي وبالتالي لا تمثل عبئًا عند إثبات المعاش أو عند التجديد السنوي».

وأختتم كلمته للمحامين قائلًا: «بهذه القضايا الخمسة العاجلة، سوف تكون المبادرة الرئيسية لعملنا خلال المرحلة المقبلة، مع وعد أن نقدم رؤية شاملة لكل مشكلات المحاماة والمحامين، لكي نستكمل المسيرة من أجل أن تصبح المحاماة بحق فوق الجميع».