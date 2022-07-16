عضو بـ«الشيوخ»: مشاركة السيسي في قمة جدة بحضور «بايدن» تؤكد ريادة مصر

أشاد النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة اليوم بالمملكة العربية السعودية، التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية هذه القمة.

الملفات المعروضة أمام القمة

واستعرض «عبد الهادي»، في تصريحات له اليوم، الملفات المعروضة أمام القمة المهمة المرتقبة عربيًا وعالميًا، وفي مقدمتها التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر البالغ على تطوير المشاركة بين الدول العربية وواشنطن، وعلى نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بشدة.

قمة جدة تعزز دور مصر الإقليمي

واختتم النائب بالتأكيد أن قمة جدة، تعزز دور مصر الإقليمي والدولي وتؤكد ريادتها في المنطقة، وحضورها في كافة الملفات المطروحة، كما أنها مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، لافتا إلى أن القمة فرصة مهمة للغاية، وبمشاركة زعماء كبار ووجود الرئيس الأمريكي بايدن، وهو ما يعطيها ثقلا سياسيا بالغًا على الساحة العالمية.