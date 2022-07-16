عمر هريدي يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

تقدم عمر هريدي وكيل نقابة المحامين، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، منذ قليل.

وتواصل اللجنة المشكلة من مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، عملها في استقبال طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، حتى الثالثة عصر اليوم السبت.

وتسير عملية تقديم أوراق السادة المرشحين على مقعد نقيب المحامين، بكل سهولة وانتظام؛ حيث تستمر عملية استقبال طلبات الترشح حتى الساعة الثالثة عصرًا.

7 مرشحين على منصب النقيب

وأكدت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين، أنها تلقت أوراق 7 مرشحين على منصب النقيب حتى الآن، مشيرة الى أن المرشحين هم سامح عاشور، وأشرف فتح الباب، وعبد الحليم علام، ونبيل عبد السلام، ومحمد رجب، وفرج الخلفاوى.

يذكر أنه سوف يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الذي يوافق 22 من يوليو الجاري، وأن يبدأ تلقي التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت الموافق 23 يوليو، وحتى اليوم التالي، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري.

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.