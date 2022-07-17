«مناخ الزراعة» يحذر من انتشار الذبابة البيضاء على المحاصيل.. حشرة سامة

حذر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، من ظهور الذبابة البيضاء التي تهاجم المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أنه مع بداية سيادة الأجواء الحارة خاصة ليلًا وبداية موسم «العروات الصيفية» للطماطم وباقي المحاصيل الصيفية ستظهر الذبابة البيضاء لتهاجم المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن زيادة الحرارة خلال هذا الأسبوع، ستكون مؤشرا لبداية بناء الأجيال الأولى من الذبابة البيضاء، التي تتكون دورة حياتها من عدة أطوار، الأول وهو طور البيض يليه طور اليرقة، ويشتمل على ثلاثة أعمار من اليرقية إلى طور الحشرة الكاملة، وتنصب المكافحة البيولوجية والكيماوية على أطوار اليرقية للذبابة البيضاء، بينما المكافحة الزراعية والميكانيكية ومانعات التغذية تعتمد اعتماداً كلياً على طور الحشرة الكاملة؛ لذلك فمن الأهمية بمكان معرفة سلوك الحشرة الكاملة.

أضرار الذبابة البيضاء

أما الضرر الذي تحدثه الذبابة البيضاء خلال التغذية فيتغذى الذباب الأبيض عن طريق الوصول إلى لحاء النباتات، وإدخال اللعاب السام وخفض ضغط سريان العصارة داخل النباتات بشكل عام وبسبب تجمع الذباب الأبيض بأعداد كبيرة، يمكن أن تموت النباتات الحساسة بسرعة أو تؤدي إلى كسر مقاومة الأصناف أحياناً.

أما اهم الاعتبارات؛ فتتمثل في تعود المزارع على استخدام مبيدات عالية السُمية تعطي نتائج قتل فورية للحشرات؛ لذلك ازدادت مقاومة الحشرات للمبيدات أضعاف، خصوصاً الذبابة البيضاء.

الحشائش والنجيلية مأوى خطير لانتشار الآفات

وقال «فهمي»، إن المكافحة الكيماوية تنصب على الأطوار اليرقية للذبابة البيضاء، بينما المكافحة الزراعية والميكانيكية ومانعات التغذية؛ تعتمد اعتماداً كلياً على طور الحشرة الكاملة، كذلك فمن المهم جدا نظافة الحشائش خاصة النجيلية التي تعتبر مأوى خطير لتطفل الآفات وانتشارها، فضلا عن ضرورة انتظام التسميد وعدم إجهاد النبات تحت أي ظرف؛ لأن الحشرات الثاقبة الماصة تنجذب للنبات ذو النمو الخضري العالي، والذي يحتوي علي عصارة أكبر وبالتالي فإن عدم المغالاة في الأزوت مهم.