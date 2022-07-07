الزراعة: التغيرات المناخية أثرت على ثمار الطماطم والمانجو والزيتون

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن الدولة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية تتوج بمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المنعقد في مصر في نهاية العام الجاري بحضور رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية، مضيفا أنها أثرت على محاصيل الطماطم والمانجو والزيتون.

قضية التغيرات المناخية أكبر من أي أزمات اقتصادية

وأضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن قضية التغيرات المناخية أهم وأكبر من أي أزمات اقتصادية أو عسكرية، لافتا إلى أن تغير المناخ يؤثر على كوكب الأرض كاملا ومنها تأثيرات ظاهرة في عوامل الطقس وعدم انتظام الفصول وترحيل بعد المواسم المناخية التي تؤثر على الزراعة وإنتاجيتها.

التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم

وأشار «فهيم» إلى أن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم خلال شهر رمضان الماضي، وأدت لتأخر حصاد «عروتين» مما ترتب عليه نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، وكذلك ثمار المانجو والزيتون، مؤكدا أن التغيرات المناخية أيضا تؤثر على الحالة المزاجية للناس بشكل عام وتنشر حالة من العصبية.

وضع حد لمواجهة أسباب التغيرات المناخية

وأكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه أصبح من الضروري أن تتفق دول العالم على وضع حد لمواجهة أسباب التغيرات المناخية، لافتا إلى أن الدول الأوروبية خلال أزمة روسيا وأوكرانيا تراجعت عن استخدام الغاز الطبيعي وبدأ بعضها يتجه لإعادة الفحم، مشيرا إلى أن الغازات الناتجة عن عمليات الاحتراق تتخزن في طبقات الجو العليا.