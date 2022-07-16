اللواء عادل العمدة: السيسي أكد الثوابت الراسخة لسياسة مصر في قمة جدة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال كلمته في قمة جدة 2022 عن محور الأمن القومي العربي، أنه كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بالعالم العربي.

العمدة: القضية الفلسطينية حاضرة دائما في جميع لقاءات الرئيس السيسي

وأضاف العمدة لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي أوضح أنه لا يمكن أن يكتب النجاح لحل الأزمات في المنطقة إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية».

قمة جدة تبحث سبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة

وتابع: «القضية الفلسطينية حاضرة دائما في جميع اللقاءات والقمم التي يشارك فيها الرئيس السيسي سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو القمم المشتركة مع القادة في القارة الإفريقية أو خارجها»، مشيرا إلى أنه أكد أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية تقوم على أساس عدم التدخل في شؤون الدول والالتزام بالمعاهدات الدولية واحترامها والعلاقات الأخوية مع الأشقاء في الدول العربية، وأيضا العلاقات مع الدول الأخرى في إطار مصالح مشتركة ومتبادلة.

وانعقدت اليوم قمة جدة 2022، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وتنعقد قمة جدة 2022 بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن.

واكتمل وصول الزعماء العرب إلى جدة، وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في استقبالهم، كما استقبل ولي العهد السعودي الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مطار جدة للمشاركة في قمة جدة 2022، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش مشاركته في قمة جدة.