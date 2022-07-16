«الإحصاء»: 10.4 مليار جنيه فاتورة استيراد مصر من الخشب خلال 4 أشهر

رصدت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال البيانات التي أنتجها الجهاز بشأن حجم أهم الواردات المصرية من السلع والمواد الوسيطة «جملة» عن الفترة من يناير حتى أبريل 2022، زيادة قيمة استيراد مصر من الخشب ومصنوعاته من الأثاث وغيره إلى 557 مليونًا و95 ألف دولار؛ ما يعادل 10 مليارات و473 مليونًا و386 ألف جنيه مصري خلال الثلث الأول من عام 2022، مقابل 370 مليونًا و932 ألف دولار، ما يعادل 6 مليارات و973 مليونًا و521 ألف جنيه مصري خلال نفس الفترة في عام 2021.

50 مليون دولار قيمة استيراد التبغ في 4 أشهر

كما رصدت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها قيمة بعض السلع والمواد الأخرى التي استوردتها مصر خلال هذه الشهور الأربعة، ومن بينها استيراد التبغ بأنواعه الثلاثة «المفروم والمكبوس والمستخدم للمضغ»، حيث بلغت قيمة استيراده خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2022، نحو 49 مليونا و942 ألف دولار، ما يعادل 938 مليونًا و909 آلاف و600 جنيها، وفقا لأسعارصرف الدولار في هذه الفترة، مقابل 112 مليونًا و84 ألف دولار ما يعادل 2 مليار و107 ملايين و179 ألف جنيه مصري خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع بلغ مليونًا و142 ألف دولار ما يعادل مليارًا و168 مليونًا و269 ألف جنيه مصري.

157.2 مليون دولار قيمة استيراد ورق الصحف

وأضافت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022، أن قيمة استيراد مصر من ورق الصحف خلال تلك الفترة بلغت 175 مليونًا و179 ألف دولار، ما يعادل 3 مليارات و293 مليونًا و365 ألف جنيه.