«الإحصاء»: مصر استوردت دخان ومعسل بـ 140 مليون جنيه في شهرين

كشفت بيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهري يناير و فبراير 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصلت «الوطن» على نسخة منها أن قيمة استيراد مصر من التبغ والدخان والمعسل «المفروم والمكبوس وتبغ المضغ»، خلال شهري يناير وفبراير 2022 ، تبلغ نحو 8 ملايين و241 ألف دولار، ما يعادل نحو 140مليون و97 ألف جنيه.

42.3 مليون دولار تراجعا في قيمة التبغ المستورد

وأضافت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة ما استوردته مصر من التبغ والدخان والمعسل بأنواعه الثلاثة «المفروم والمكبوس أو تبغ المضغ»، خلال الفترة من يناير وفبراير 2021 بلغ 50 مليونا و520 ألف دولار ما يعادل، 858 مليونا و840 ألف جنيه، بفارق بلغ 42 مليونا و279 ألف دولار اي ما يعادل 718 مليونا و743 ألف جنيه.

215.9 مليون جنيه انخفاضا في استيراد ورق الطباعة

ولفتت النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن قيمة ما استوردته مصر هذين الشهرين من الورق والصحف وأدوات الطباعة بلغ 75 مليونا و323 ألف دولار ما يعادل نحو مليار و280 ألف جنيه في يناير وفبراير 2022 مقابل 62 مليونا و623 ألف دولار، خلال شهري يناير وفبراير2021، ما يعادل نحو مليار و64 مليونا جنيه مصري ، بنسبة فارق 12 مليونا و 700 ألف دولار ، ما يعادل نحو 215 مليونا و900 ألف جنيه.

2.9 مليون جنيه زيادة في استيراد الأسمنت

وأوضحت النشرة أن قيمة استيراد مصر من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير 2022 بلغت 877 ألف دولار ما يعادل بنحو 14 مليونا و909 ألاف جنيه، مقابل 709 ألف دولار ما يعادل 12 مليونا و53 ألف جنيه، بفارق أكثر مما تم استيراده في نفس الفترة 2022 بنحو 168 ألف دولار ما يعادل 2 مليون 856 ألف جنيه.