«الإحصاء»: 53.0% انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري خلال أبريل 2022

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2022، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 53.0٪، ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبة 54.2٪

ارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 54.2٪، إذ بلغـت 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهـمها: (منتجات البترول بنسبة 204.3٪، بترول خام بنسبة 14.8 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 34.7%، أسمدة بنسبـة 10.3٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجه بنسبة 15.4٪، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 20.5٪، وسجاد وكليم بنسبة 12.0٪، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.2٪).

انخفاض قيمة الواردات بنسبة 2.7%

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7%، إذ بلغت 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبــة 44.6٪، قمح بنسبة 30.0٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 20.3٪، مواد كيماويه عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (البترول الخام بنسبـة 499.1%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 55.2٪، فول صـويا بنسبة 19.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.8٪).