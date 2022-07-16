أمين سر حركة فتح لـ«الوطن»: كلمة السيسي في قمة جدة دعمت الحق الفلسطيني

قال الدكتور محمد غريب، أمين سر حركة فتح الفلسطينية لدى مصر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي المهمة للغاية في قمة جدة 2022 جاءت تأكيدا للدور المصري تجاة القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

غريب: الموقف المصري داعم وشريك لفلسطين

وأضاف أمين سر فتح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس داعما فقط بل شريكا وأيضا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتحدث في جميع اللقاءات والقمم الدولية والإقليمية عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وآخرها قمة جدة 2022».

غريب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي

وتابع: «كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد دور مصر التاريخي تجاة القضية الفلسطينية و معززا لها».

يذكر أن البيان الختامي لقمة جدة 2022، تضمن بنودا خاصة بالقضية الفلسطينية والتي جاء فيها تجديد الرئيس بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط.

كما أكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية، وضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التى تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخى القائم فى القدس ومقدساتها، وعلى الدور الرئيسي للوصاية الهاشمية فى هذا السياق. كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطينى ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا».

كما أشاد الرئيس بايدن بالأدوار المهمة فى عملية السلام لمصر والأردن، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها للشعب الفلسطينى ومؤسساته.

وانعقدت اليوم قمة جدة 2022، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.