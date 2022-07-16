بعد حديث الرئيس في قمة جدة.. مكاسب الشباب خلال 8 سنوات من حكم السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة جدة المنعقدة اليوم، تمكين الشباب الذي توليه الدولة المصرية، اهتماما خاصا، مشيراً إلى أن بناء المجتمعات من الداخل، كان يستلزم تمكين الشباب، وتدعيم أدوارهم كشريك في عملية التنمية، فضلًا عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار، وصولًا إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.

مكاسب الشباب في عهد السيسي

أولت الدولة المصرية، اهتماما خاصا للشباب وعملت على تمكينهم، في عهد الرئيس السيسي، بعد سنوات من التهميش، بتقليدهم المناصب والوظائف، وظهر هذا جلياً في تولي الكثير من الشباب مناصب نواب للمحافظين، وفي البرلمان وبعض الوظائف القيادية الأخرى.

كانت البداية بإعلان 2016 عاماً للشباب، إذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، تبعه في عام 2017 قرار جمهورى بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الأولى بمدينة شرم الشيخ، وفي عام 2018، جاء قرار تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وفي عام 2019، جاءت حركة المحافظين والتي تضمّنت تمثيلاً فعلياً للشباب بنسبة 60%، في 2020 أطلقت مبادرة «كن سفيراً» لتخريج شباب قادر على نشر أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها على أرض الواقع، وفي 2021 أعلنت الحكومة أن فئة الشباب حتى 39 سنة شكَّلت نحو 57.4% من قوة العمل.

تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل في البرلمان

تعود البداية إلى دستور 2014 والذي جاءت المادة 244 منه متضمنة تمثيل الشباب بشكل ملائم وعادل في البرلمان، وظهر ذلك متجلياً من خلال قانون الانتخابات بتخصيص 16 مقعداً للشباب في القوائم الانتخابية، وفي عام 2016 الذي تم تخصيصه عاماً للشباب المصري في إطار الحرص على الاستماع لآراء الشباب، تم الإعلان عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان: «المؤتمر الوطني للشباب.. أبدع انطلق»، وأصبحت مؤتمرات الشباب متنفساً يعبّرون فيه عن آمالهم وتطلعاتهم، وفي إطار تنفيذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد المؤتمر الوطني الدورى الأول للشباب، في ديسمبر 2016، على مدار 3 أيام، بمشاركة 1000 شاب وفتاة، ثم جاء المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان في يناير 2017، بمشاركة 1300 شاب وفتاة.