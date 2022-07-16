مساعد وزير الخارجية السابق: كلمة السيسي وضعت القضايا العربية أمام العالم

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، مدى أهمية وتأثير كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة للأمن والتنمية، إذ ذكر أن الرئيس السيسي وضع القضايا العربية أمام الرأي العام العالمي في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن الأزمة الروسية – الأوكرانية ، فكان من المهم للغاية أن تكون القضايا العربية محل اهتمام دولي في حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن للقمة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

كلمة السيسي جاءت من أجل تحقيق الأمن والازدهار الإقليمي

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على شاشة «الحياة»، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت من أجل تحقيق الأمن والازدهار الإقليمي، إذ شدد على ضرورة حل الأزمات الراهنة وإقامة حل الدولتين ودولة فلسطين، ثم بناء المجتمعات الديمقراطية وحقوق الإنسان كمصلحة وطنية وأن دور الدولة الوطنية هي ركيزة للتقدم في ملف الحريات ودعم المؤسسات الدينية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمداخلات الكاملة للقادة ورؤساء العرب وملفاتهم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

السيسي تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة

وأشار مساعد وزير الخارجية سابقًا، إلى أن السيسي تحدث عن ملف الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة والأمن القومي الشامل وضرورة عدم تدخل دول في الشأن العربي في رسالة إلى إيران واضحة وصريحة، وأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وشدد على مواجهة الإرهاب الذي ترعاه بعض الدول الخارجية وضرورة القضاء على الميليشيات المسلحة وتعزيز التعاون الدولي وهو أمر هام يعلي قيمة الشراكة لمواجهة اضطرابات أسعار النفط وتغير المناخ واضطراب سلاسل القيمة الغذائية.