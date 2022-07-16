مذيعة عراقية عن لقاء السيسي والكاظمي: مصر تقدم دعما كاملا لشعبنا

قالت المذيعة العراقية دعاء حاتم، تعليقا على اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في المملكة العربية السعودية، إن اللقاء كان مثمرا وعكس دعم مصر وسعيها الدؤوب لتوطيد العلاقات ما بين الدول العربية كافة باعتبارها دولة رائدة وقائدة في محيطها الإقليمي.

حاتم: المصريون والعراقيون دائما ما يجمعهما الحب والتآخي

وأضافت «حاتم» في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الشعبين المصري والعراقي دائما ما يجمعهما الحب والتآخي، كونهما أقدم شعوب المنطقة تاريخا وثقافة وأصحاب حضارات عظيمة، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء العراقي، أكد فيه الرئيس على الثوابت الراسخة التي تنتهجها السياسة المصرية لدعم العراق شعبا وحكومة، وذلك من أجل تعظيم دوره القومي والعربي.

حاتم: مصر ساندت العراق في حربها ضد الإرهاب

وأوضحت المذيعة العراقية أن مصر دائما ما تقدم العون والدعم الكامل للشعب العراقي في مختلف الأصعدة، كما أنها دائما ما تساعد بلادها لتجاوز كل التحديات التي تحيق بهم، لا سيما الأمر المتعلق بالحرب على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل آلية التعاون الثلاثي الموقعة ما بين مصر والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت أن الشراكة الاستراتيجية التي جرى إقامتها بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتهدف لتحقيق أهداف تنموية مشتركة، مشددة على ضرورة وأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة ما بين البلدين لتتواكب الإنجازات الاقتصادية مع الإنجازات السياسية القائمة ما بين الجانبين.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دائما ما يقدر المجهودات المبذولة والداعمة من قبل القيادة السياسية المصرية لدعم الشأن العراقي على مختلف الأصعدة، حيث تسعى الحكومة العراقية للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في بناء مؤسسات الدولة ولتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية الكبرى وكذا نقلها للعراق.

وتابعت: «مصر حققت إنجازات كبرى في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، وتقوم القيادة السياسية المصرية حاليا لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودائما ما تدعم مصر العراق وتساندها على مختلف الأصعدة».