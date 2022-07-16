حزب البيئة العالمي لـ«الوطن»: السيسي يدرك جيدا خطر تغير المناخ على الكوكب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في قمة جدة 2022 المنعقدة في المملكة العربية السعودية، أن على الدول التعاون في القضايا المشتركة ومن أبرزها تغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.

ضومط كامل: الدول العربية تحتاج إلى تعاون مشترك واستراتيجية موحدة بينها

من جانبه قال الدكتور ضومط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن الدول العربية تحتاج إلى تعاون مشترك واستراتيجية موحدة بينها، و تنفذ بشكل منظم للغاية، مثمنا حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تغير المناخ.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك جيدا الخطر الكبير على كوكب الأرض بسبب تغير المناخ فالوطن العربي يعاني من فيضانات وارتفاع درجات الحرارة وانحسار شديد في مياه نهري دجلة والفرات في العراق»، مشيرًا إلى أن مليارات الأشخاص على كوكب الأرض يعانون من تغير المناخ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ضومط كامل: مؤتمر «كوب 27» الذي سينعقد في شرم الشيخ سيكلل بالنجاح

وتابع: «موتمر (كوب 27) والذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ هام للغاية فمصر من الدول التي تهتم بقضية تغير المناخ ولهذا أتوقع له النجاح»، مشيرا إلى أن مصر حال تبنيها مؤتمرًا سنويًا لعلماء البيئة العرب سيكون حافزًا للدول العربية للاهتمام بملف تغير المناخ مثل مصر، حيث إنه موضوع العصر الذي نعيش فيه.