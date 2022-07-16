مؤلف «سنة أولى خطف» يشكو منتج الفيلم لنقابة التمثيليين: «غير السيناريو ومدانيش فلوسي»

تقدم الفنان والمؤلف محمد رضا، بشكوى لنقابتي المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي والسينمائية برئاسة مسعد فودة، ضد شركة فريمز للإنتاج الفني المنتج المنفذ لفيلم «سنة أولى خطف» الذي انطلق تصويره مؤخرا.

وقال رضا، في الشكوى التي تقدم بها للنقابة: «تعاقدت مع فريمز بصفتها منتج منفذ للعمل، وبصفتي مؤلف الفيلم، وتم الاتفاق معي على تنفيذ الفيلم لصالح شركة روتانا، وأن يتولى مخرج كبير مهمة إخراج الفيلم، ولكن فوجئت بعكس ذلك».

تعديل السيناريو دون الرجوع للمؤلف

وتابع: «تم التعدي على حقوقي الأدبية بالعمل، وقامت الشركة بالتعديل في سيناريو الفيلم دون الرجوع لي كمؤلف للعمل، وأيضا التعدي على حقوقي المالية وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بيننا في العقد».

واستكمل: «توجهت بشكوى للنقابة لحل مشكلتي وأزمتي مع الجهة المنتجة للفيلم، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الجهة المنتجة خلال الأيام المقبلة لوقف تنفيذ الفيلم».

أبطال فيلم سنة أولى خطف

فيلم سنة أولى خطف، بطولة بيومي فؤاد وأحمد فتحي وويزو، وعدد من الفنانين والأطفال، وإخراج أسامة عمر.