الفنان بيومي فؤاد يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «مغامرات كوكو»

يستعد الفنان بيومي فؤاد لاستكمال نشاطه الفني بعد مشاركته مؤخرا في ثلاثة مسلسلات خلال رمضان الحالي، وذلك من خلال مشاركته في فيلم «مغامرات كوكو»، والذي انطلق تصويره مع بداية شهر رمضان.

وعن فيلم مغامرات كوكو قال الفنان بيومي فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن البطل الحقيقي في الفيلم هما الحيوانات لأن الأحداث تدور حولهم، وأضاف: «أقدم شخصية دكتور كامل وهو دكتور بيطري محب للحيوانات بشكل كبير ولذلك فعلاقته قوية معهم».

بيومي فؤاد يتحدث عن مغامرات كوكو

وتابع الفنان الكوميدي قائلا: «هو عمل مثله مثل كثير من الأعمال الفنية يحتوي على جانبي الخير والشر، والشر في العمل يتجسد في شخصية الدكتور الثاني الذي يجسدها الفنان خالد الصاوي الذي اسعد بالعمل معه».

أما عن علاقة الفنان بيومي فؤاد بالحيوانات، فأكد أنه لا يخاف الحيوانات ولكنه على النقيض يخاف عليهم من أن يؤذيهم دون قصد: «الحيوان لا يستطيع التحدث ولذلك لا يتمكن من التعبير عن مشاعره أو ما يحتاجه وهذا شيء يخيفني أن أتعامل معه بشكل لا يحتاجه فأتسبب في مضايقته أو إيذائه ومن هنا يأتي عدم تعاملي معهم».

يذكر أن فيلم مغامرات كوكو هو بطولة بيومي فؤاد وخالد الصاوي وشيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمي وعدد أخر من الفنانين.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكان الفنان بيومي فؤاد شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الاختيار الذي ظهر فيه كضيف شرف بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وصبري فواز وخالد الصاوي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.