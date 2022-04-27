مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26.. ظهور خاص لـ بيومي فؤاد

بدأت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26 باستمرار جلجل العمل في الكوافير ونجاحه في التعامل مع الزبائن لتكافئه هناء الشوربجي «ماما مزحات» وسط العديد من المواقف الكوميدية.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26

يتقمص إحسان والد جلجل شخصية خواجة، ويعاكس الزبائن ليقع في المحظور وتكتشف زوجته حنان سليمان، أنه على علاقة بهناء الشوربجي فتغضب منه ولكنه يضحك عليها، وذلك خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26.

ويستيقظ جلجل أكرم حسني ليجد مكتوبا على ذراعه «كوكو واوا» ليسخر ضاحكا: هرجع الثمانينات مرة ثانية، وتختتم الحلقة الكوميدية باستمرار جلجل في محاولة البحث عن القاتل وظهور خاص لبيومي فؤاد في شخصية «هاني الحوت»، وتتوالى أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26 الكوميدية.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.