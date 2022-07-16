أخبار الإسماعيلية: دفن معمرة وإنقاذ طفلة من الغرق وعودة المياه للمستقبل

شهدت محافظة الإسماعيلية العديد من الأحداث الهامة اليوم السبت، على رأسها تشييع جثمان سيدة معمرة، لقيت مصرعها في حادث مروري أمس الجمعة، بالإضافة إلى إنقاذ طفلة من الغرق.

المئات يشيعون جثمان معمرة أبو سلطان

وشيع المئات من أهالي قرية «أبو سلطان»، التابعة لمركز ومدينة فايد، جثمان السيدة المعمرة، التي لقيت مصرعها في حادث أمس الجمعة، في مقابر الأسرة بالقرية، وسط حالة من الحزن.

وأمرت النيابة العامة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بدفن جثمان السيدة، وتسليمه إلى ذويها، عقب انتداب مفتش الصحة، لمعاينة الجثمان في ثلاجة مستشفي فايد المركزي، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتوفيت السيدة المعمرة مساء أمس الجمعة، في حادث مروري، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية «توكتوك»، على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، قرب قرية «فنارة».

إنقاذ طفلة من الغرق

وشهد مركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، إنقاذ طفلة، في عمر 5 سنوات، من الغرق في أحد شواطئ المدينة، بعد أن جرفتها المياه بعيداً عن منطقة الشاطئ، فتم استدعاء قوات الإنقاذ وبعض الغطاسين، الذين تمكنوا من إنقاذ الطفلة، واستخراجها من المياه، وسط حالة من الفرحة بين رواد شاطئ «الزهور»، لإنقاذ الطفلة بعد أوقات عصيبة مرت بها العائلة ورواد الشاطئ.

عودة مياه الشرب لمدينة المستقبل

وبعد انقطاع المياه لأكثر من 36 ساعة متواصلة، عادت المياه صباح اليوم السبت، إلى مدينة المستقبل بالكامل، بعد إصلاح كسر في أحد الخطوط الرئيسية بشبكة نقل المياه، وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الاسماعيلية الانتهاء من صيانة الخط، واستعادة ضخ المياه، بعد عمل استمر قرابة يومين متواصلين.

وبحسب مصادر بالشركة وشهود عيان، فقد جرت أعمال الحفر على عمق 6 أمتار، لإصلاح الخط، مما تسبب في خروج المياه الجوفية، التي تم سحبها بمواتير ضخمة، حتى تم تطهير مكان الإصلاح والتعامل مع الكسر وعودة ضخ المياه لكدينة المستقبل مجدداً.