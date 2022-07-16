عاجل.. تصادم 4 مركبات على صحراوي إسماعيلية والدفع بـ10 سيارات إسعاف

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث تصادم بين 4 سيارات، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نقل وسيارتين ملاكي، علي الطريق الصحراوي قرب مركز أبوصوير.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ10 سيارات إسعاف، إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات المختصة.

وأكدت مصادر أمنية وطبية أنه جرى نقل 5 مصابين من مكان الحادث حتى الآن، إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

طوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس

وأشارت المصادر إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في مستشفى جامعة قناة السويس، تمهيداً لوصول عدد آخر من المصابين، من مكان الحادث.

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء كافة استشاريي الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والأطفال، للتعامل مع الحالات فور وصولها، وتجهيز غرف العمليات، لاستقبال أي حالات تحتاج إلى تدخل جراحي.