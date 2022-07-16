تفاصيل حادث الإسماعيلية الصحراوي.. 5 إصابات بينهم اثنين في حالة خطرة

قالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس إن 5 مصابين وصلوا قسم الطوارئ مساء اليوم السبت في حادث طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأضافت المصادر أن المصابين بينهم 3 أشخاص من أسرة واحدة ضمنهم طفلة واحدة واثنين في حالة خطرة يتم التعامل معهم حالياً في قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، وتقديم الدعم الطبي لهم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد نبيل عبدالفتاح 35 سنة، ومقيم بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالضلوع، فيما اصيب طفليه ياسين 5 سنوات بجرح قطعي باليد اليسرى وسحجات بالجسم وطفلته آيسل عامين مصابة بكدمات وسحجات في الجسم.

وأصيب في الحادث أيضا صفية عبدالرحمن عبده 32 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيسر، فيما أصيب كمال كامل محمود 60 سنة باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه نزيف بالمخ وفي حالة غير مستقرة.

تفاصيل الحادث

وكانت قد تعرضت 4 سيارات بينهم سيارة ميكروباص وسيارة نقل وسيارتين ملاكي للتصادم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب مدخل مركز ومدينة أبوصوير.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين الي المستشفى.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال دورية النجدة وقوات الشرطة من مركز ومدينة أبوصوير إلى مكان البلاغ للتعامل مع الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخرى.

وشهدت مستشفى جامعة قناة السويس إعلان حالة الطوارئ القصوى فيما تم استدعاء كافة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام والأطفال للتعامل مع الحالات فور وصولها وتجهيز عرف العمليات.