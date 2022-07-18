أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 18-7-2022 مقابل الجنيه المصري

يترقب العديد من المهتمين بالقطاع المصري والذين يتعاملون بعملات الدول المختلفة، أسعار العملات خاصة بعد عودة العمل بالبنوك بعد إجازة استمرت نحو 10 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويعرض موقع «الوطن» فيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين ثاني أيام عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في السطور التالية:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.32 جنيه للبيع و18.81 للشراء، كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.84 جنيه للشراء و19.07 جنيه للعمليات البيع، وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.83 جنيه للشراء و19.01 جنيه للعمليات البيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 18.91 جنيه للبيع، ووصلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي لنحو 18.82 جنيه للشراء و18.90 جنيه للبيع، و18.83 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للبيع، و18.83 جنيه في عملية الشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.03 جنيه للبيع و5.00 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 5.01 جنيه للشراء 5.03 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، كما سجل سعر الريال السعودي 5.03 جنيه للبيع و5.01 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر سجل الجنيه الإسترليني نحو 22.44 جنيه للشراء مقابل 22.65 للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني ببنك قناة السويس لنحو 22.19 جنيه للشراء و22.45 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى نحو 22.54 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع.