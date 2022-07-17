تكليف المستشار سامي عبد الحميد للقيام بأعمال أمين عام مجلس الدولة

كلف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد والمعين قبل أسبوعين، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال وشئون ومهام أمين عام مجلس الدولة، لحين صدور قرار رسمي بتعيين أمين عام لمجلس الدولة خلفًا للمستشار طه كرسوع.

الرئيس السيسي يختار المستشار عادل عزب

وكان قد وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الجاري، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري، وهو الرابع في الترتيب من بين أقدم سبعة نواب، يجرى الاختيار من بينهم.

يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد، القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري، وعضوًا بالدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات.