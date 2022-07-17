«نيويورك تايمز»: موجة حارة تجتاح أوروبا وسط حرائق الغابات

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنَّ الحرائق تجتاح أوروبا بسبب الموجة الحارة، إذ ذكرت السلطات المحلية أنَّ قوات الإطفاء في جنوب فرنسا تكافح حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 22 ألف فدان وتسببت في إجلاء 12 ألف شخص.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أنَّ حرائق الغابات وقعت ضمن عشرات الحرائق في أنحاء أوروبا، مدفوعة بموجة حارة اجتاحت أجزاء من القارة وتهدد بجلب درجات حرارة قياسية إلى بريطانيا مطلع الأسبوع المقبل.

أخطر الحرائق في فرنسا

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ أخطر الحرائق في فرنسا وقعت في منطقة جيروند قرب مدينة بوردو، إذ تمّ نشر أكثر من 1200 رجل إطفاء، وتوقعت الأرصاد الفرنسية، درجات حرارة لا تقل عن 40 درجة مئوية على الساحل الأطلسي للبلاد من اليوم وحتى الثلاثاء.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون: «إننا نمر بموسم قاسٍ بشكل استثنائي، ولدينا بالفعل 3 أضعاف عدد الغابات المحروقة في عام 2020».

رجال الإطفاء يكافحون عشرات الحرائق في اليونان والبرتغال وإسبانيا

ونقلت الصحيفة عن روبين ديل كامبو المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية: «من الواضح أنه كلما طال أمد الموجة الحارة، زادت تداعياتها فيما يتعلق بمسألة حرائق الغابات، وكذلك على صحة الناس».

وقالت وزارة الصحة البرتغالية إنَّ هناك 238 حالة وفاة زائدة في البلاد في الفترة من 7 إلى 13 يوليو، خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إنَّ قائد طائرة إطفاء حرائق لقي مصرعه عندما تحطمت الطائرة في شمال شرق البلاد.

وتابع التقرير أنَّه في اليونان قاوم رجال الإطفاء أكثر من 50 حريقًا، أكبرها في جزيرة كريت وفي منطقة سارونيكوس جنوب شرق أثينا.