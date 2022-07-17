المغرب يواصل مكافحة حرائق الغابات.. وإخلاء أكثر من 1600 منزل في «ملقة»

شهد عدد من الدول، خلال الأيام القليلة الماضية، حرائق اندلعت في غابات هذه الدول من بينها المغرب، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أسفر عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي.

وواصلت السلطات المغربية، مكافحة الحرائق الذي تشهدها مناطق حرجية نائية في شمالي البلاد، وتأججت النيران بسبب درجات الحرارة المرتفعة، التي اقتربت من 40 درجة.

وسجلت السلطات المغربية، وفاة شخص، وتضرر 2471 فدانًا، طالت ألسنة النيران النصف منها تقريبا في «إقليم العرائش».

4 طائرات «كانادير» تنفذ طلعات جوية

وأجّلت السلطات المغربية، 1325 أسرة موزعة على 19 قرية، وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء، يوم الجمعة الماضي، لا سيما في «القصر الكبير» إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر.

ونفّذت 4 طائرات «كانادير» تابعة للقوات الجوية المغربية و4 طائرات «توربو ثراش»، طلعات جوية، للمساهمة في مكافحة الحرائق.

كما يشهد جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا، اشتعال الحرائق، كما نشبت حرائق في غابات بمناطق عدة في جنوبي غرب فرنسا وإسبانيا، ما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وفي إسبانيا، أخلت السلطات أكثر من 1600 منزل في «ملقة» الواقعة جنوبي البلاد بسبب حريق اندلع، أمس الأول الجمعة في «سييرا دي ميخاس»، فيما دمرت النيران، نحو 2000 هكتار، وفقا لما ذكرته صحيفة «أل باييس» الإسبانية.

إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم

وأكدت أجهزة الطوارئ في منطقة «ميخاس» الإسبانية، أنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من منازلهم بسبب حريق غابات كبير.

ووفقا للأرقام الصادرة عن «معهد كارلوس الثالث الصحي» الإسباني، فإنّ موجة الحر في إسبانيا التي استمرت نحو أسبوع، تسببت في وفاة 360 شخصا.

وفي فرنسا، أكدت السلطات المحلية، إجلاء أكثر من 12200 شخص من منطقة «جيروند» الواقعة جنوب غربي البلاد، حيث يحاول أكثر من 1000 من رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق.

ونشبت حرائق في أجزاء من منطقة «إكستريمادورا» الإسبانية، بالقرب من الحدود البرتغالية. وفي البرتغال، قالت وزارة الصحة، إن 238 شخصا لقوا مصرعهم نتيجة موجة الحر في الفترة ما بين 7 و 13 يوليو الجاري معظمهم من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

حرائق غابات البرتغال دمرت 75 ألف فدان من الأراضي

وتقع بؤر الحرائق البرتغالية في شمال شرقي من مدينة «بورتو»، ودمرت «75 ألف فدان» من الأراضي هذا العام. وفي شمال البرتغال، لقي طيار حتفه عندما تحطمت طائرته أثناء مكافحة الحرائق في منطقة «فوز كوا»، بالقرب من الحدود الإسبانية.

وفي بريطانيا، أعلن مكتب «الأرصاد الجوية»، أمس السبت، عن حالة طوارئ وطنية بعد إصدار تحذير من درجة أحمر، ليشمل العاصمة «لندن» ومانشستر ويورك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، أصدرت وكالة «الأمن الصحي» في المملكة المتحدة، أعلى مستوى من التنبيه بـ4 درجات لهيئات الصحة والرعاية، وحذرت الوكالة البريطانية، من المرض والوفاة بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة، غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء إلى 40 درجة مئوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ومن المحتمل أن تفرض السلطات البريطانية، بعض القيود على خطوط السكك الحديدية، وسيتم إلغاء بعض مواعيد المستشفيات، كما ستغلق بعض المدارس مبكرًا.