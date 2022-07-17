«المالية»: 2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يونيو 2021

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 7421 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يونيو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار.

إجمالي ضرائب القيمة المضافة

وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 344 مليونًا و203 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و985 مليونًا و113 ألف جنيه.

تصدير مشمول 1093 بيانًا جمركيًا

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 1093 بيانًا جمركيًا خلال يونيو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 2 مليار و58 مليونًا و496 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و649 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يونيو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و329 مليونًا و316 ألف جنيه.