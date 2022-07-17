«الصيادلة» تطرح ملف الأكاديميات الوهمية على «الصحة»: حملات لإغلاقها

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التعليم العالي، لافتة إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من قضايا مهنة التمريض.

ملف المراكز الخاصة والأكاديميات الوهمية

وأشارت كوثر محمود، إلى أن اللقاء تطرق لملف المراكز الخاصة والأكاديميات الوهمية غير المُعتمدة التي توهم الشباب بالحصول على شهادة معتمدة ومؤهلة للحصول على تصريح مزاولة مهنة التمريض من جانب النقابة، وذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وقالت إن النقابة سبق وأن نشرت تحذيراً للمواطنين بشأن الالتحاق بالمراكز والأكاديميات الوهمية، مؤكدة رفض النقابة لتقييد خريجيها أو تسلميهم أي تصاريح لمزاولة المهنة.

وأضافت نقيب التمريض، أنه تم تسليم الدكتور خالد عبد الغفار، ملفا شاملا بالمراكز والأكاديميات غير المعتمدة التي رصدتها النقابة على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، لافتة إلى أن الوزير أولى اهتماما شديدا بالملف ووجه بشن حملات على كافة المراكز والأكاديميات غير المعتمدة وإغلاقها.

لخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض

وعلى هامش اللقاء، طالبت الدكتورة كوثر محمود المساعدة فى إصدار قانون مزاولة مهنة التمريض، وبدوره وجه القائم بأعمال وزير الصحة، المستشار القانوني لوزارة الصحة بعقد اجتماع عاجل مع نقابة التمريض لبحث حيثيات القانون وأهمية إصداره تمهيداً لاعتماده فى أقرب وقت.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن اللقاء استعرض الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض على مستوى الجمهورية، والتي قدمتها النقابة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال جلسات الحوار الوطنى.

وأوضحت أن الخطة الوطنية لتطوير منظومة التمريض تتضمن التدريب المستمر لأطقم التمريض وإصدار قانون جديد لمزاولي مهنة التمريض، وآلية تبادل الخبرات بين مصر وكافة الدول الأخرى، وإيفاد بعثات للممرضات للتدريب بالخارج، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتمريض من خلال وسائل الإعلام وإعداد عمل درامي على غرار مسلسل «الاختيار» يتضمن جهود الجيش الأبيض في المنظومة الصحية.